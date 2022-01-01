ไดเรกทอรีบริษัท
Doximity
ทำงานที่นี่หรือไม่? อ้างสิทธิ์บริษัทของคุณ

Doximity เงินเดือน

ช่วงเงินเดือน Doximity ตั้งแต่ $120,000 ในค่าตอบแทนรวมรายปีสำหรับ การตลาด ที่ต่ำสุดถึง $299,000 สำหรับ ผู้จัดการผลิตภัณฑ์ ที่สูงสุด Levels.fyi รวบรวมเงินเดือนที่ไม่ระบุชื่อและได้รับการยืนยันจากพนักงานปัจจุบันและอดีตของ Doximity. อัปเดตล่าสุด: 8/18/2025

$160K

ได้รับค่าตอบแทน ไม่ใช่ถูกเอาเปรียบ

เราได้ต่อรองข้อเสนอหลายพันรายการและประสบความสำเร็จในการเพิ่มขึ้นมากกว่า 30,000 ดอลลาร์ (บางครั้งมากกว่า 300,000 ดอลลาร์) เป็นประจำให้เงินเดือนของคุณได้รับการต่อรอง หรือ ประวัติย่อของคุณได้รับการตรวจสอบ โดยผู้เชี่ยวชาญที่แท้จริง - ผู้สรรหาที่ทำสิ่งนี้ทุกวัน

วิศวกรซอฟต์แวร์
Median $210K

วิศวกรซอฟต์แวร์แบบเต็มสเต็ก

การตลาด
Median $120K
ผู้จัดการผลิตภัณฑ์
Median $299K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

60 9
60 9
นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล
Median $125K
การพัฒนาธุรกิจ
$124K
นักวิเคราะห์ข้อมูล
$219K
นักออกแบบผลิตภัณฑ์
$225K
การขาย
$225K
ตำแหน่งของคุณหายไปใช่ไหม?

ค้นหาเงินเดือนทั้งหมดบน หน้าค่าตอบแทน หรือ เพิ่มเงินเดือนของคุณ เพื่อช่วยปลดล็อกหน้า


ตารางการได้รับสิทธิ์

25%

ปี 1

25%

ปี 2

25%

ปี 3

25%

ปี 4

ที่ Doximity, การมอบหุ้น/ทุน เป็นไปตามตารางการได้รับสิทธิ์ 4 ปี:

  • 25% ได้รับสิทธิ์ใน 1st-ปี (25.00% รายปี)

  • 25% ได้รับสิทธิ์ใน 2nd-ปี (2.08% รายเดือน)

  • 25% ได้รับสิทธิ์ใน 3rd-ปี (2.08% รายเดือน)

  • 25% ได้รับสิทธิ์ใน 4th-ปี (2.08% รายเดือน)

มีคำถาม? ถามชุมชน

เยี่ยมชมชุมชน Levels.fyi เพื่อโต้ตอบกับพนักงานจากบริษัทต่างๆ รับคำแนะนำอาชีพ และอื่นๆ

เยี่ยมชมตอนนี้!

คำถามที่พบบ่อย

Najlepiej opłacana rola zgłoszona w Doximity to ผู้จัดการผลิตภัณฑ์ z rocznym całkowitym wynagrodzeniem w wysokości $299,000. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz wszelkie potencjalne wynagrodzenie w akcjach i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia zgłoszonego w Doximity wynosi $214,550.

งานเด่น

    ไม่พบงานเด่นสำหรับ Doximity

บริษัทที่เกี่ยวข้อง

  • Fitbit
  • Wish
  • SoFi
  • Walmart Global Tech
  • Electronic Arts
  • ดูบริษัททั้งหมด ➜

แหล่งข้อมูลอื่นๆ