Dow เงินเดือน

ช่วงเงินเดือน Dow ตั้งแต่ $34,354 ในค่าตอบแทนรวมรายปีสำหรับ นักออกแบบผลิตภัณฑ์ ที่ต่ำสุดถึง $417,900 สำหรับ นักวิเคราะห์การเงิน ที่สูงสุด Levels.fyi รวบรวมเงินเดือนที่ไม่ระบุชื่อและได้รับการยืนยันจากพนักงานปัจจุบันและอดีตของ Dow. อัปเดตล่าสุด: 8/18/2025

$160K

วิศวกรซอฟต์แวร์
Median $103K

นักวิจัยวิทยาศาสตร์

วิศวกรเครื่องกล
Median $125K

วิศวกรการผลิต

วิศวกรเคมี
Median $104K

วิศวกรวิจัย

นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล
Median $164K
นักบัญชี
$72.6K
วิศวกรชีวการแพทย์
$107K
นักวิเคราะห์ธุรกิจ
$103K
การพัฒนาองค์กร
$95.7K
นักวิเคราะห์ข้อมูล
$45.3K
ผู้จัดการวิทยาศาสตร์ข้อมูล
$164K
วิศวกรไฟฟ้า
$111K
นักวิเคราะห์การเงิน
$418K
วิศวกรฮาร์ดแวร์
$130K
นักเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT)
$80.4K
วิศวกรวัสดุ
$139K
นักออกแบบผลิตภัณฑ์
$34.4K
ผู้จัดการผลิตภัณฑ์
$279K
ผู้จัดการโครงการ
$116K
การขาย
$80.6K
สถาปนิกโซลูชัน
$209K
ผู้จัดการโปรแกรมทางเทคนิค
$61.1K
ตำแหน่งของคุณหายไปใช่ไหม?

ค้นหาเงินเดือนทั้งหมดบน หน้าค่าตอบแทน หรือ เพิ่มเงินเดือนของคุณ เพื่อช่วยปลดล็อกหน้า


คำถามที่พบบ่อย

The highest paying role reported at Dow is นักวิเคราะห์การเงิน at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $417,900. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Dow is $107,460.

งานเด่น

    ไม่พบงานเด่นสำหรับ Dow

