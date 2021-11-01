ไดเรกทอรีบริษัท
DoubleVerify
DoubleVerify เงินเดือน

ช่วงเงินเดือน DoubleVerify ตั้งแต่ $67,609 ในค่าตอบแทนรวมรายปีสำหรับ นักวิเคราะห์ธุรกิจ ที่ต่ำสุดถึง $340,290 สำหรับ ผู้จัดการโปรแกรมทางเทคนิค ที่สูงสุด Levels.fyi รวบรวมเงินเดือนที่ไม่ระบุชื่อและได้รับการยืนยันจากพนักงานปัจจุบันและอดีตของ DoubleVerify. อัปเดตล่าสุด: 8/18/2025

วิศวกรซอฟต์แวร์
Median $208K
ผู้จัดการผลิตภัณฑ์
Median $170K
ผู้จัดการวิศวกรรมซอฟต์แวร์
Median $255K

นักบัญชี
$113K
นักวิเคราะห์ธุรกิจ
$67.6K
นักวิเคราะห์ข้อมูล
$108K
นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล
$249K
ทรัพยากรบุคคล
$113K
นักออกแบบผลิตภัณฑ์
$194K
ผู้จัดการโครงการ
$143K
การขาย
$136K
ผู้จัดการโปรแกรมทางเทคนิค
$340K
นักวิจัย UX
$111K
คำถามที่พบบ่อย

ตำแหน่งที่จ่ายสูงสุดที่รายงานที่ DoubleVerify คือ ผู้จัดการโปรแกรมทางเทคนิค at the Common Range Average level โดยมีค่าตอบแทนรวมรายปีที่ $340,290 ซึ่งรวมถึงเงินเดือนพื้นฐาน รวมถึงค่าตอบแทนหุ้นและโบนัสที่เป็นไปได้
ค่าตอบแทนรวมรายปีเฉลี่ยที่รายงานที่ DoubleVerify คือ $142,722

