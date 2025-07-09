ไดเรกทอรีบริษัท
DotPe
DotPe เงินเดือน

ช่วงเงินเดือน DotPe ตั้งแต่ $3,629 ในค่าตอบแทนรวมรายปีสำหรับ การดำเนินงานการตลาด ที่ต่ำสุดถึง $53,678 สำหรับ ผู้จัดการวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ที่สูงสุด Levels.fyi รวบรวมเงินเดือนที่ไม่ระบุชื่อและได้รับการยืนยันจากพนักงานปัจจุบันและอดีตของ DotPe. อัปเดตล่าสุด: 8/18/2025

$160K

การดำเนินงานการตลาด
$3.6K
ผู้จัดการโปรแกรม
$35.2K
วิศวกรซอฟต์แวร์
$17.5K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

ผู้จัดการวิศวกรรมซอฟต์แวร์
$53.7K
คำถามที่พบบ่อย

Najvyššie platená pozícia nahlásená v DotPe je ผู้จัดการวิศวกรรมซอฟต์แวร์ at the Common Range Average level s ročnou celkovou kompenzáciou $53,678.
Mediánová ročná celková kompenzácia nahlásená v DotPe je $26,348.

