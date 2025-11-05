ค่าตอบแทน วิศวกรซอฟต์แวร์ in Canada ที่ Dotdash Meredith อยู่ในช่วง CA$48.3K ต่อyear สำหรับ Software Engineer 1 ถึง CA$113K ต่อyear สำหรับ Software Engineer 2 แพ็คเกจค่าตอบแทนรายปีค่ามัธยฐาน in Canada รวม CA$84.5K ดูรายละเอียดแยกตามเงินเดือนฐาน หุ้น และโบนัสสำหรับแพ็คเกจค่าตอบแทนรวมของ Dotdash Meredith อัปเดตล่าสุด: 11/5/2025
ชื่อระดับ
รวม
เงินเดือนพื้นฐาน
หุ้น
โบนัส
Software Engineer 1
CA$48.3K
CA$48.3K
CA$0
CA$0
Software Engineer 2
CA$113K
CA$111K
CA$0
CA$2.5K
Senior Software Engineer 1
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
Senior Software Engineer 2
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
บริษัท
ระดับตำแหน่ง
ปีประสบการณ์
ค่าตอบแทนรวม
|ไม่พบข้อมูลเงินเดือน
ตำแหน่งที่รวมอยู่ในข้อมูลส่งตำแหน่งใหม่