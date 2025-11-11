ไดเรกทอรีบริษัท
  • เงินเดือน
  • นักออกแบบผลิตภัณฑ์

  • นักออกแบบ UX

Dotdash Meredith นักออกแบบ UX เงินเดือน

แพ็คเกจค่าตอบแทน นักออกแบบ UX ค่ามัธยฐาน in United States ที่ Dotdash Meredith รวม $122K ต่อyear ดูรายละเอียดแยกตามเงินเดือนฐาน หุ้น และโบนัสสำหรับแพ็คเกจค่าตอบแทนรวมของ Dotdash Meredith อัปเดตล่าสุด: 11/11/2025

แพ็กเกจเงินเดือนกลาง
company icon
Dotdash Meredith
UX Designer
New York, NY
รวมต่อปี
$122K
ระดับ
L2
เงินเดือนฐาน
$117K
Stock (/yr)
$0
โบนัส
$5K
อายุงานในบริษัท
4 ปี
ประสบการณ์
7 ปี
ระดับอาชีพใน Dotdash Meredith?
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
การส่งข้อมูลเงินเดือนล่าสุด
เพิ่มเพิ่มค่าตอบแทนเพิ่มค่าตอบแทน

บริษัท

สถานที่ | วันที่

ระดับตำแหน่ง

แท็ก

ปีประสบการณ์

รวม / ที่บริษัท

ค่าตอบแทนรวม

เงินเดือนฐาน | หุ้น (ปี) | โบนัส
คำถามที่พบบ่อย

แพ็กเกจเงินเดือนสูงสุดที่รายงานสำหรับ นักออกแบบ UX ที่ Dotdash Meredith in United States อยู่ที่ค่าตอบแทนรวมต่อปี $159,000 ซึ่งรวมเงินเดือนฐานรวมถึงค่าตอบแทนหุ้นที่อาจมีและโบนัส
ค่าตอบแทนรวมต่อปีค่ามธยฐานที่รายงานที่ Dotdash Meredith สำหรับตำแหน่ง นักออกแบบ UX in United States คือ $122,000

แหล่งข้อมูลอื่นๆ