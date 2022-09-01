ไดเรกทอรีบริษัท
Dotdash Meredith
ทำงานที่นี่หรือไม่? อ้างสิทธิ์บริษัทของคุณ

Dotdash Meredith เงินเดือน

ช่วงเงินเดือน Dotdash Meredith ตั้งแต่ $80,400 ในค่าตอบแทนรวมรายปีสำหรับ นักวิเคราะห์ความปลอดภัยทางไซเบอร์ ที่ต่ำสุดถึง $162,180 สำหรับ นักออกแบบผลิตภัณฑ์ ที่สูงสุด Levels.fyi รวบรวมเงินเดือนที่ไม่ระบุชื่อและได้รับการยืนยันจากพนักงานปัจจุบันและอดีตของ Dotdash Meredith. อัปเดตล่าสุด: 8/18/2025

$160K

ได้รับค่าตอบแทน ไม่ใช่ถูกเอาเปรียบ

เราได้ต่อรองข้อเสนอหลายพันรายการและประสบความสำเร็จในการเพิ่มขึ้นมากกว่า 30,000 ดอลลาร์ (บางครั้งมากกว่า 300,000 ดอลลาร์) เป็นประจำให้เงินเดือนของคุณได้รับการต่อรอง หรือ ประวัติย่อของคุณได้รับการตรวจสอบ โดยผู้เชี่ยวชาญที่แท้จริง - ผู้สรรหาที่ทำสิ่งนี้ทุกวัน

วิศวกรซอฟต์แวร์
Median $144K

วิศวกรซอฟต์แวร์ฝั่งหลัง

วิศวกรซอฟต์แวร์แบบเต็มสเต็ก

ผู้จัดการผลิตภัณฑ์
Median $145K
การตลาด
$141K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

60 9
60 9
การดำเนินงานการตลาด
$141K
นักออกแบบผลิตภัณฑ์
$162K
ผู้จัดการโครงการ
$126K
นักวิเคราะห์ความปลอดภัยทางไซเบอร์
$80.4K
ผู้จัดการวิศวกรรมซอฟต์แวร์
$123K
ตำแหน่งของคุณหายไปใช่ไหม?

ค้นหาเงินเดือนทั้งหมดบน หน้าค่าตอบแทน หรือ เพิ่มเงินเดือนของคุณ เพื่อช่วยปลดล็อกหน้า


คำถามที่พบบ่อย

El puesto con el salario más alto reportado en Dotdash Meredith es นักออกแบบผลิตภัณฑ์ at the Common Range Average level con una compensación total anual de $162,180. Esto incluye el salario base, así como cualquier posible compensación en acciones y bonificaciones.
La compensación total anual mediana reportada en Dotdash Meredith es $140,700.

งานเด่น

    ไม่พบงานเด่นสำหรับ Dotdash Meredith

บริษัทที่เกี่ยวข้อง

  • Tesla
  • PayPal
  • Google
  • Roblox
  • Intuit
  • ดูบริษัททั้งหมด ➜

แหล่งข้อมูลอื่นๆ