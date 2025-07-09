ไดเรกทอรีบริษัท
Doodleblue Innovations
Doodleblue Innovations เงินเดือน

ช่วงเงินเดือน Doodleblue Innovations ตั้งแต่ $8,194 ในค่าตอบแทนรวมรายปีสำหรับ ผู้จัดการผลิตภัณฑ์ ที่ต่ำสุดถึง $11,978 สำหรับ วิศวกรซอฟต์แวร์ ที่สูงสุด Levels.fyi รวบรวมเงินเดือนที่ไม่ระบุชื่อและได้รับการยืนยันจากพนักงานปัจจุบันและอดีตของ Doodleblue Innovations. อัปเดตล่าสุด: 8/17/2025

ผู้จัดการผลิตภัณฑ์
$8.2K
ผู้จัดการโครงการ
$9.6K
วิศวกรซอฟต์แวร์
$12K

คำถามที่พบบ่อย

ตำแหน่งที่จ่ายสูงสุดที่รายงานที่ Doodleblue Innovations คือ วิศวกรซอฟต์แวร์ at the Common Range Average level โดยมีค่าตอบแทนรวมรายปีที่ $11,978 ซึ่งรวมถึงเงินเดือนพื้นฐาน รวมถึงค่าตอบแทนหุ้นและโบนัสที่เป็นไปได้
ค่าตอบแทนรวมรายปีเฉลี่ยที่รายงานที่ Doodleblue Innovations คือ $9,628

