Domino's Pizza
Domino's Pizza เงินเดือน

เงินเดือนของ Domino's Pizza อยู่ในช่วง $4,244 ต่อปีในค่าตอบแทนรวมสำหรับตำแหน่ง นักบัญชี ที่ระดับต่ำสุด ถึง $279,595 สำหรับตำแหน่ง ผู้จัดการวิทยาศาสตร์ข้อมูล ที่ระดับสูงสุด เลเวลส์ดอตเอฟวายไอ รวบรวมข้อมูลเงินเดือนแบบไม่ระบุตัวตนและได้รับการยืนยันจากพนักงานปัจจุบันและอดีตของ Domino's Pizza. อัปเดตล่าสุด: 11/20/2025

วิศวกรซอฟต์แวร์
Median $100K

วิศวกรซอฟต์แวร์ฟูลสแต็ก

บริการลูกค้า
Median $31.2K
นักบัญชี
$4.2K

นักวิเคราะห์ธุรกิจ
$52.9K
พัฒนาธุรกิจ
$34.4K
ผู้จัดการวิทยาศาสตร์ข้อมูล
$280K
นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล
$68.6K
นักวิเคราะห์การเงิน
$15K
วิศวกรเอ็มอีพี
$101K
นักออกแบบผลิตภัณฑ์
$22.3K
ผู้จัดการผลิตภัณฑ์
$110K
ฝ่ายขาย
$31.1K
ผู้จัดการโครงการทางเทคนิค
$184K
นักเขียนเทคนิค
$130K
คำถามที่พบบ่อย

ตำแหน่งที่ให้ค่าตอบแทนสูงสุดที่รายงานที่ Domino's Pizza คือ ผู้จัดการวิทยาศาสตร์ข้อมูล at the Common Range Average level โดยมีค่าตอบแทนรวมต่อปี $279,595 ซึ่งรวมเงินเดือนฐานรวมถึงค่าตอบแทนหุ้นที่อาจมีและโบนัส
ค่าตอบแทนรวมต่อปีค่ามธยฐานที่รายงานที่ Domino's Pizza คือ $60,760

