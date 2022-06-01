ไดเรกทอรีบริษัท
Domino Data Lab
Domino Data Lab เงินเดือน

เงินเดือนของ Domino Data Lab อยู่ในช่วง $165,825 ต่อปีในค่าตอบแทนรวมสำหรับตำแหน่ง นักเขียนเทคนิค ที่ระดับต่ำสุด ถึง $497,376 สำหรับตำแหน่ง ผู้จัดการวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ที่ระดับสูงสุด เลเวลส์ดอตเอฟวายไอ รวบรวมข้อมูลเงินเดือนแบบไม่ระบุตัวตนและได้รับการยืนยันจากพนักงานปัจจุบันและอดีตของ Domino Data Lab. อัปเดตล่าสุด: 10/14/2025

$160K

วิศวกรซอฟต์แวร์
Median $208K
ผู้จัดการผลิตภัณฑ์
Median $240K
นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล
$247K

นักวิเคราะห์การเงิน
$229K
นักออกแบบผลิตภัณฑ์
$191K
นักสรรหา
$229K
ผู้จัดการวิศวกรรมซอฟต์แวร์
$497K
สถาปนิกโซลูชั่น
$171K
นักเขียนเทคนิค
$166K
ตารางการครบกำหนดสิทธิ

25%

ปี 1

25%

ปี 2

25%

ปี 3

25%

ปี 4

ที่ Domino Data Lab การให้หุ้น/ส่วนแบ่งทุน อยู่ภายใต้ตารางการครบกำหนดสิทธิ 4 ปี:

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 1st-ปี (25.00% รายปี)

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 2nd-ปี (2.08% รายเดือน)

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 3rd-ปี (2.08% รายเดือน)

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 4th-ปี (2.08% รายเดือน)

คำถามที่พบบ่อย

ตำแหน่งที่ให้ค่าตอบแทนสูงสุดที่รายงานที่ Domino Data Lab คือ ผู้จัดการวิศวกรรมซอฟต์แวร์ at the Common Range Average level โดยมีค่าตอบแทนรวมต่อปี $497,376 ซึ่งรวมเงินเดือนฐานรวมถึงค่าตอบแทนหุ้นที่อาจมีและโบนัส
ค่าตอบแทนรวมต่อปีค่ามธยฐานที่รายงานที่ Domino Data Lab คือ $228,850

แหล่งข้อมูลอื่นๆ