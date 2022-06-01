ไดเรกทอรีบริษัท
Dollar Tree
Dollar Tree เงินเดือน

ช่วงเงินเดือน Dollar Tree ตั้งแต่ $59,700 ในค่าตอบแทนรวมรายปีสำหรับ นักบัญชี ที่ต่ำสุดถึง $211,050 สำหรับ ผู้จัดการผลิตภัณฑ์ ที่สูงสุด Levels.fyi รวบรวมเงินเดือนที่ไม่ระบุชื่อและได้รับการยืนยันจากพนักงานปัจจุบันและอดีตของ Dollar Tree. อัปเดตล่าสุด: 8/17/2025

นักบัญชี
$59.7K
บริการลูกค้า
$66.1K
ผู้จัดการผลิตภัณฑ์
$211K

นักสรรหาบุคลากร
$122K
สถาปนิกโซลูชัน
$204K
นักลงทุนร่วมเสี่ยง
$71K
คำถามที่พบบ่อย

Най-високоплатената роля, докладвана в Dollar Tree, е ผู้จัดการผลิตภัณฑ์ at the Common Range Average level с годишно общо възнаграждение от $211,050. Това включва основна заплата, както и всяко потенциално дялово възнаграждение и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение, докладвано в Dollar Tree, е $96,324.

