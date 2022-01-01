Dolby Laboratories เงินเดือน

ไดเรกทอรีบริษัท
ช่วงเงินเดือน Dolby Laboratories ตั้งแต่ $87,720 ในค่าตอบแทนรวมรายปีสำหรับ ทรัพยากรบุคคล ที่ต่ำสุดถึง $537,300 สำหรับ ผู้จัดการการดำเนินงานธุรกิจ ที่สูงสุด Levels.fyi รวบรวมเงินเดือนที่ไม่ระบุชื่อและได้รับการยืนยันจากพนักงานปัจจุบันและอดีตของ Dolby Laboratories. อัปเดตล่าสุด: 8/17/2025

$160K

วิศวกรซอฟต์แวร์
P2 $134K
P3 $195K
P4 $231K
P5 $281K

นักวิจัยวิทยาศาสตร์

ผู้จัดการผลิตภัณฑ์
P3 $208K
P4 $265K
ผู้จัดการการดำเนินงานธุรกิจ
$537K

การพัฒนาธุรกิจ
$400K
นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล
$299K
วิศวกรไฟฟ้า
$122K
นักวิเคราะห์การเงิน
$249K
วิศวกรฮาร์ดแวร์
$188K
ทรัพยากรบุคคล
$87.7K
นักเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT)
$250K
การตลาด
$292K
การดำเนินงานการตลาด
$381K
นักออกแบบผลิตภัณฑ์
$183K
ผู้จัดการโครงการ
$116K
การขาย
$151K
วิศวกรขาย
$208K
สถาปนิกโซลูชัน
$138K
ผู้จัดการโปรแกรมทางเทคนิค
$152K
ตารางการได้รับสิทธิ์

25%

ปี 1

25%

ปี 2

25%

ปี 3

25%

ปี 4

ประเภทหุ้น
RSU

ที่ Dolby Laboratories, RSUs เป็นไปตามตารางการได้รับสิทธิ์ 4 ปี:

  • 25% ได้รับสิทธิ์ใน 1st-ปี (25.00% รายปี)

  • 25% ได้รับสิทธิ์ใน 2nd-ปี (25.00% รายปี)

  • 25% ได้รับสิทธิ์ใน 3rd-ปี (25.00% รายปี)

  • 25% ได้รับสิทธิ์ใน 4th-ปี (25.00% รายปี)

คำถามที่พบบ่อย

The highest paying role reported at Dolby Laboratories is ผู้จัดการการดำเนินงานธุรกิจ at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $537,300. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Dolby Laboratories is $208,158.

