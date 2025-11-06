ไดเรกทอรีบริษัท
DNV
  • เงินเดือน
  • วิศวกรซอฟต์แวร์

  • เงินเดือนทั้งหมดของ วิศวกรซอฟต์แวร์

  • Greater Oslo Region

DNV วิศวกรซอฟต์แวร์ เงินเดือน ใน Greater Oslo Region

แพ็คเกจค่าตอบแทน วิศวกรซอฟต์แวร์ ค่ามัธยฐาน in Greater Oslo Region ที่ DNV รวม NOK 676K ต่อyear ดูรายละเอียดแยกตามเงินเดือนฐาน หุ้น และโบนัสสำหรับแพ็คเกจค่าตอบแทนรวมของ DNV อัปเดตล่าสุด: 11/6/2025

แพ็กเกจเงินเดือนกลาง
company icon
DNV
Software Engineer
Oslo, OS, Norway
รวมต่อปี
NOK 676K
ระดับ
L1
เงินเดือนฐาน
NOK 676K
Stock (/yr)
NOK 0
โบนัส
NOK 0
อายุงานในบริษัท
1 ปี
ประสบการณ์
1 ปี
ระดับอาชีพใน DNV?
การส่งข้อมูลเงินเดือนล่าสุด
เพิ่มเพิ่มค่าตอบแทนเพิ่มค่าตอบแทน

บริษัท

สถานที่ | วันที่

ระดับตำแหน่ง

แท็ก

ปีประสบการณ์

รวม / ที่บริษัท

ค่าตอบแทนรวม

เงินเดือนฐาน | หุ้น (ปี) | โบนัส
คำถามที่พบบ่อย

แพ็กเกจเงินเดือนสูงสุดที่รายงานสำหรับ วิศวกรซอฟต์แวร์ ที่ DNV in Greater Oslo Region อยู่ที่ค่าตอบแทนรวมต่อปี NOK 902,220 ซึ่งรวมเงินเดือนฐานรวมถึงค่าตอบแทนหุ้นที่อาจมีและโบนัส
ค่าตอบแทนรวมต่อปีค่ามธยฐานที่รายงานที่ DNV สำหรับตำแหน่ง วิศวกรซอฟต์แวร์ in Greater Oslo Region คือ NOK 675,840

แหล่งข้อมูลอื่นๆ