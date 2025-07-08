ไดเรกทอรีบริษัท
Digit Insurance เงินเดือน

เงินเดือนของ Digit Insurance อยู่ในช่วง $7,225 ต่อปีในค่าตอบแทนรวมสำหรับตำแหน่ง วิศวกรซอฟต์แวร์ ที่ระดับต่ำสุด ถึง $18,426 สำหรับตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล ที่ระดับสูงสุด เลเวลส์ดอตเอฟวายไอ รวบรวมข้อมูลเงินเดือนแบบไม่ระบุตัวตนและได้รับการยืนยันจากพนักงานปัจจุบันและอดีตของ Digit Insurance. อัปเดตล่าสุด: 11/23/2025

นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล
Median $18.4K
วิศวกรซอฟต์แวร์
$7.2K
คำถามที่พบบ่อย

ตำแหน่งที่ให้ค่าตอบแทนสูงสุดที่รายงานที่ Digit Insurance คือ นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล โดยมีค่าตอบแทนรวมต่อปี $18,426 ซึ่งรวมเงินเดือนฐานรวมถึงค่าตอบแทนหุ้นที่อาจมีและโบนัส
ค่าตอบแทนรวมต่อปีค่ามธยฐานที่รายงานที่ Digit Insurance คือ $12,825

