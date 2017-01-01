ไดเรกทอรีบริษัท
Digit Insurance
ทำงานที่นี่? ยืนยันความเป็นเจ้าของบริษัทของคุณ
ข้อมูลเชิงลึกยอดนิยม
  • แบ่งปันสิ่งที่เป็นเอกลักษณ์เกี่ยวกับ Digit Insurance ที่อาจเป็นประโยชน์ต่อผู้อื่น (เช่น เทคนิคการสัมภาษณ์ การเลือกทีม วัฒนธรรมที่มีเอกลักษณ์ ฯลฯ)
    • เกี่ยวกับเรา

    Digit Insurance, backed by Fairfax, aims to simplify the insurance process by providing online coverage for Car, Bike, Travel, Health, Shop, and Home Insurance. The company emphasizes simplicity and transparency in its offerings.

    http://www.godigit.com
    เว็บไซต์
    2016
    ปีที่ก่อตั้ง
    1,514
    จำนวนพนักงาน
    $250M-$500M
    รายได้ประมาณการ
    สำนักงานใหญ่

    รับข้อมูลเงินเดือนที่ตรวจสอบแล้วในอีเมลของคุณ

    สมัครรับข้อมูลที่ตรวจสอบแล้ว ข้อเสนอ.คุณจะได้รับรายละเอียดค่าตอบแทนทางอีเมล เรียนรู้เพิ่มเติม

    เว็บไซต์นี้ได้รับการปกป้องโดย reCAPTCHA และ Google นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อกำหนดการใช้บริการ มีผลบังคับใช้

    งานแนะนำ

      ไม่พบงานแนะนำสำหรับ Digit Insurance

    บริษัทที่เกี่ยวข้อง

    • Dropbox
    • Amazon
    • Lyft
    • Databricks
    • Netflix
    • ดูบริษัททั้งหมด ➜

    แหล่งข้อมูลอื่นๆ