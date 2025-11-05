ไดเรกทอรีบริษัท
Devoteam
  • Greater Amsterdam Area

Devoteam วิศวกรซอฟต์แวร์ เงินเดือน ใน Greater Amsterdam Area

แพ็คเกจค่าตอบแทน วิศวกรซอฟต์แวร์ ค่ามัธยฐาน in Greater Amsterdam Area ที่ Devoteam รวม €59.6K ต่อyear ดูรายละเอียดแยกตามเงินเดือนฐาน หุ้น และโบนัสสำหรับแพ็คเกจค่าตอบแทนรวมของ Devoteam อัปเดตล่าสุด: 11/5/2025

แพ็กเกจเงินเดือนกลาง
company icon
Devoteam
DevOps Engineer
Amsterdam, NH, Netherlands
รวมต่อปี
€59.6K
ระดับ
hidden
เงินเดือนฐาน
€56.6K
Stock (/yr)
€0
โบนัส
€3K
อายุงานในบริษัท
0-1 ปี
ประสบการณ์
5-10 ปี
คำถามที่พบบ่อย

แพ็กเกจเงินเดือนสูงสุดที่รายงานสำหรับ วิศวกรซอฟต์แวร์ ที่ Devoteam in Greater Amsterdam Area อยู่ที่ค่าตอบแทนรวมต่อปี €91,631 ซึ่งรวมเงินเดือนฐานรวมถึงค่าตอบแทนหุ้นที่อาจมีและโบนัส
ค่าตอบแทนรวมต่อปีค่ามธยฐานที่รายงานที่ Devoteam สำหรับตำแหน่ง วิศวกรซอฟต์แวร์ in Greater Amsterdam Area คือ €60,422

