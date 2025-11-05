ค่าตอบแทน วิศวกรซอฟต์แวร์ in Greece ที่ Deutsche Telekom อยู่ในช่วง €35.6K ต่อyear สำหรับ Software Engineer ถึง €26.2K ต่อyear สำหรับ Lead Software Engineer แพ็คเกจค่าตอบแทนรายปีค่ามัธยฐาน in Greece รวม €29.2K ดูรายละเอียดแยกตามเงินเดือนฐาน หุ้น และโบนัสสำหรับแพ็คเกจค่าตอบแทนรวมของ Deutsche Telekom อัปเดตล่าสุด: 11/5/2025
ชื่อระดับ
รวม
เงินเดือนพื้นฐาน
หุ้น
โบนัส
Junior Software Engineer
€ --
€ --
€ --
€ --
Software Engineer
€35.6K
€33.4K
€0
€2.3K
Senior Software Engineer
€44.5K
€42K
€0
€2.5K
Lead Software Engineer
€26.2K
€24.7K
€0
€1.4K
บริษัท
ระดับตำแหน่ง
ปีประสบการณ์
ค่าตอบแทนรวม
|ไม่พบข้อมูลเงินเดือน
ตำแหน่งที่รวมอยู่ในข้อมูลส่งตำแหน่งใหม่