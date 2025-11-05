ค่าตอบแทน วิศวกรซอฟต์แวร์ in Germany ที่ Deutsche Telekom อยู่ในช่วง €41.1K ต่อyear สำหรับ Junior Software Engineer ถึง €131K ต่อyear สำหรับ Principal Software Engineer แพ็คเกจค่าตอบแทนรายปีค่ามัธยฐาน in Germany รวม €66.5K ดูรายละเอียดแยกตามเงินเดือนฐาน หุ้น และโบนัสสำหรับแพ็คเกจค่าตอบแทนรวมของ Deutsche Telekom อัปเดตล่าสุด: 11/5/2025
ชื่อระดับ
รวม
เงินเดือนพื้นฐาน
หุ้น
โบนัส
Junior Software Engineer
€41.1K
€41.1K
€0
€0
Software Engineer
€63.7K
€63.7K
€0
€0
Senior Software Engineer
€85.3K
€85.3K
€0
€0
Lead Software Engineer
€ --
€ --
€ --
€ --
บริษัท
ระดับตำแหน่ง
ปีประสบการณ์
ค่าตอบแทนรวม
|ไม่พบข้อมูลเงินเดือน
