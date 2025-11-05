ค่าตอบแทน วิศวกรซอฟต์แวร์ in Budapest Metropolitan Area ที่ Deutsche Telekom อยู่ในช่วง HUF 12.6M ต่อyear สำหรับ Software Engineer ถึง HUF 19.6M ต่อyear สำหรับ Senior Software Engineer แพ็คเกจค่าตอบแทนรายปีค่ามัธยฐาน in Budapest Metropolitan Area รวม HUF 12.41M ดูรายละเอียดแยกตามเงินเดือนฐาน หุ้น และโบนัสสำหรับแพ็คเกจค่าตอบแทนรวมของ Deutsche Telekom อัปเดตล่าสุด: 11/5/2025
ชื่อระดับ
รวม
เงินเดือนพื้นฐาน
หุ้น
โบนัส
Junior Software Engineer
HUF --
HUF --
HUF --
HUF --
Software Engineer
HUF 12.61M
HUF 12.2M
HUF 0
HUF 404K
Senior Software Engineer
HUF 19.6M
HUF 18.17M
HUF 0
HUF 1.43M
Lead Software Engineer
HUF --
HUF --
HUF --
HUF --
บริษัท
ระดับตำแหน่ง
ปีประสบการณ์
ค่าตอบแทนรวม
|ไม่พบข้อมูลเงินเดือน
