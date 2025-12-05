ไดเรกทอรีบริษัท
DeSimone Consulting Engineering
ค่าตอบแทนรวมเฉลี่ย วิศวกรโยธา in United States ที่ DeSimone Consulting Engineering อยู่ในช่วง $68.9K ถึง $97.8K ต่อyear ดูรายละเอียดแยกตามเงินเดือนฐาน หุ้น และโบนัสสำหรับแพ็คเกจค่าตอบแทนรวมของ DeSimone Consulting Engineering อัปเดตล่าสุด: 12/5/2025

ค่าตอบแทนรวมเฉลี่ย

$78.2K - $92.7K
United States
ช่วงที่พบบ่อย
ช่วงที่เป็นไปได้
$68.9K$78.2K$92.7K$97.8K
ช่วงที่พบบ่อย
ช่วงที่เป็นไปได้

ระดับอาชีพใน DeSimone Consulting Engineering?

คำถามที่พบบ่อย

แพ็กเกจเงินเดือนสูงสุดที่รายงานสำหรับ วิศวกรโยธา ที่ DeSimone Consulting Engineering in United States อยู่ที่ค่าตอบแทนรวมต่อปี $97,750 ซึ่งรวมเงินเดือนฐานรวมถึงค่าตอบแทนหุ้นที่อาจมีและโบนัส
ค่าตอบแทนรวมต่อปีค่ามธยฐานที่รายงานที่ DeSimone Consulting Engineering สำหรับตำแหน่ง วิศวกรโยธา in United States คือ $68,850

