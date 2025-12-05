ไดเรกทอรีบริษัท
Descript
ทำงานที่นี่? ยืนยันความเป็นเจ้าของบริษัทของคุณ
    Levels FYI Logo
  • เงินเดือน
  • นักวิจัยประสบการณ์ผู้ใช้

  • เงินเดือนทั้งหมดของ นักวิจัยประสบการณ์ผู้ใช้

Descript นักวิจัยประสบการณ์ผู้ใช้ เงินเดือน

ค่าตอบแทนรวมเฉลี่ย นักวิจัยประสบการณ์ผู้ใช้ in United States ที่ Descript อยู่ในช่วง $167K ถึง $233K ต่อyear ดูรายละเอียดแยกตามเงินเดือนฐาน หุ้น และโบนัสสำหรับแพ็คเกจค่าตอบแทนรวมของ Descript อัปเดตล่าสุด: 12/5/2025

ค่าตอบแทนรวมเฉลี่ย

$180K - $210K
United States
ช่วงที่พบบ่อย
ช่วงที่เป็นไปได้
$167K$180K$210K$233K
ช่วงที่พบบ่อย
ช่วงที่เป็นไปได้

เราต้องการเพียง 3 เพิ่มเติม นักวิจัยประสบการณ์ผู้ใช้ ข้อมูลเงินเดือน ที่ Descript เพื่อปลดล็อค!

เชิญเพื่อนและชุมชนของคุณมาเพิ่มข้อมูลเงินเดือนแบบไม่เปิดเผยตัวตนในเวลาไม่ถึง 60 วินาที ข้อมูลที่มากขึ้นหมายถึงข้อมูลเชิงลึกที่ดีกว่าสำหรับผู้หางานอย่างคุณและชุมชนของเรา!

💰 ดูทั้งหมด เงินเดือน

💪 ส่งข้อมูล เงินเดือนของคุณ


ส่งข้อมูล
ระดับอาชีพใน Descript?

รับข้อมูลเงินเดือนที่ตรวจสอบแล้วในอีเมลของคุณ

สมัครรับข้อมูลที่ตรวจสอบแล้ว นักวิจัยประสบการณ์ผู้ใช้ ข้อเสนอ.คุณจะได้รับรายละเอียดค่าตอบแทนทางอีเมล เรียนรู้เพิ่มเติม

เว็บไซต์นี้ได้รับการปกป้องโดย reCAPTCHA และ Google นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อกำหนดการใช้บริการ มีผลบังคับใช้

คำถามที่พบบ่อย

แพ็กเกจเงินเดือนสูงสุดที่รายงานสำหรับ นักวิจัยประสบการณ์ผู้ใช้ ที่ Descript in United States อยู่ที่ค่าตอบแทนรวมต่อปี $233,240 ซึ่งรวมเงินเดือนฐานรวมถึงค่าตอบแทนหุ้นที่อาจมีและโบนัส
ค่าตอบแทนรวมต่อปีค่ามธยฐานที่รายงานที่ Descript สำหรับตำแหน่ง นักวิจัยประสบการณ์ผู้ใช้ in United States คือ $166,600

งานแนะนำ

    ไม่พบงานแนะนำสำหรับ Descript

บริษัทที่เกี่ยวข้อง

  • Databricks
  • Spotify
  • Netflix
  • Lyft
  • LinkedIn
  • ดูบริษัททั้งหมด ➜

แหล่งข้อมูลอื่นๆ

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/descript/salaries/ux-researcher.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.