Depop
Depop นักออกแบบผลิตภัณฑ์ เงินเดือน

ค่าตอบแทนรวมเฉลี่ย นักออกแบบผลิตภัณฑ์ in United Kingdom ที่ Depop อยู่ในช่วง £51.5K ถึง £73.3K ต่อyear ดูรายละเอียดแยกตามเงินเดือนฐาน หุ้น และโบนัสสำหรับแพ็คเกจค่าตอบแทนรวมของ Depop อัปเดตล่าสุด: 12/5/2025

ค่าตอบแทนรวมเฉลี่ย

$78.5K - $89.4K
United Kingdom
ช่วงที่พบบ่อย
ช่วงที่เป็นไปได้
$69.3K$78.5K$89.4K$98.6K
ช่วงที่พบบ่อย
ช่วงที่เป็นไปได้

ระดับอาชีพใน Depop?

คำถามที่พบบ่อย

แพ็กเกจเงินเดือนสูงสุดที่รายงานสำหรับ นักออกแบบผลิตภัณฑ์ ที่ Depop in United Kingdom อยู่ที่ค่าตอบแทนรวมต่อปี £73,252 ซึ่งรวมเงินเดือนฐานรวมถึงค่าตอบแทนหุ้นที่อาจมีและโบนัส
ค่าตอบแทนรวมต่อปีค่ามธยฐานที่รายงานที่ Depop สำหรับตำแหน่ง นักออกแบบผลิตภัณฑ์ in United Kingdom คือ £51,525

