ค่าตอบแทนรวมเฉลี่ย นักเขียนเทคนิค in United States ที่ DePaul University อยู่ในช่วง $50.4K ถึง $70.2K ต่อyear ดูรายละเอียดแยกตามเงินเดือนฐาน หุ้น และโบนัสสำหรับแพ็คเกจค่าตอบแทนรวมของ DePaul University อัปเดตล่าสุด: 12/5/2025

ค่าตอบแทนรวมเฉลี่ย

$54K - $63.6K
United States
ช่วงที่พบบ่อย
ช่วงที่เป็นไปได้
$50.4K$54K$63.6K$70.2K
ช่วงที่พบบ่อย
ช่วงที่เป็นไปได้

แพ็กเกจเงินเดือนสูงสุดที่รายงานสำหรับ นักเขียนเทคนิค ที่ DePaul University in United States อยู่ที่ค่าตอบแทนรวมต่อปี $70,200 ซึ่งรวมเงินเดือนฐานรวมถึงค่าตอบแทนหุ้นที่อาจมีและโบนัส
ค่าตอบแทนรวมต่อปีค่ามธยฐานที่รายงานที่ DePaul University สำหรับตำแหน่ง นักเขียนเทคนิค in United States คือ $50,400

