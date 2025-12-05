ไดเรกทอรีบริษัท
Department of Veterans Affairs
Department of Veterans Affairs นักเทคโนโลยีสารสนเทศ (ไอที) เงินเดือน

ค่าตอบแทนรวมเฉลี่ย นักเทคโนโลยีสารสนเทศ (ไอที) ที่ Department of Veterans Affairs อยู่ในช่วง $95.9K ถึง $139K ต่อyear ดูรายละเอียดแยกตามเงินเดือนฐาน หุ้น และโบนัสสำหรับแพ็คเกจค่าตอบแทนรวมของ Department of Veterans Affairs อัปเดตล่าสุด: 12/5/2025

ค่าตอบแทนรวมเฉลี่ย

$109K - $126K
United States
ช่วงที่พบบ่อย
ช่วงที่เป็นไปได้
$95.9K$109K$126K$139K
ช่วงที่พบบ่อย
ช่วงที่เป็นไปได้

ระดับอาชีพใน Department of Veterans Affairs?

คำถามที่พบบ่อย

แพ็กเกจเงินเดือนสูงสุดที่รายงานสำหรับ นักเทคโนโลยีสารสนเทศ (ไอที) ที่ Department of Veterans Affairs อยู่ที่ค่าตอบแทนรวมต่อปี $139,230 ซึ่งรวมเงินเดือนฐานรวมถึงค่าตอบแทนหุ้นที่อาจมีและโบนัส
ค่าตอบแทนรวมต่อปีค่ามธยฐานที่รายงานที่ Department of Veterans Affairs สำหรับตำแหน่ง นักเทคโนโลยีสารสนเทศ (ไอที) คือ $95,940

แหล่งข้อมูลอื่นๆ

