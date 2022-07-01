ไดเรกทอรีบริษัท
DemandScience
DemandScience เงินเดือน

ช่วงเงินเดือน DemandScience ตั้งแต่ $86,209 ในค่าตอบแทนรวมรายปีสำหรับ ผู้จัดการผลิตภัณฑ์ ที่ต่ำสุดถึง $180,196 สำหรับ ผู้จัดการวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ที่สูงสุด Levels.fyi รวบรวมเงินเดือนที่ไม่ระบุชื่อและได้รับการยืนยันจากพนักงานปัจจุบันและอดีตของ DemandScience. อัปเดตล่าสุด: 8/22/2025

$160K

วิศวกรซอฟต์แวร์
Median $108K
ผู้จัดการผลิตภัณฑ์
$86.2K
ผู้จัดการวิศวกรรมซอฟต์แวร์
$180K

คำถามที่พบบ่อย

The highest paying role reported at DemandScience is ผู้จัดการวิศวกรรมซอฟต์แวร์ at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $180,196. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at DemandScience is $107,909.

