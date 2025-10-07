ค่าตอบแทน Auditor in Canada ที่ Deloitte อยู่ในช่วง CA$66K ต่อyear สำหรับ L1 ถึง CA$80.4K ต่อyear สำหรับ L3 แพ็คเกจค่าตอบแทนรายปีค่ามัธยฐาน in Canada รวม CA$63.2K ดูรายละเอียดแยกตามเงินเดือนฐาน หุ้น และโบนัสสำหรับแพ็คเกจค่าตอบแทนรวมของ Deloitte อัปเดตล่าสุด: 10/7/2025
ชื่อระดับ
รวม
เงินเดือนพื้นฐาน
หุ้น ()
โบนัส
L1
CA$66K
CA$64.8K
CA$0
CA$1.1K
L2
CA$74.6K
CA$73.9K
CA$0
CA$704.5
L3
CA$80.4K
CA$80K
CA$0
CA$422.7
L4
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
บริษัท
ระดับตำแหน่ง
ปีประสบการณ์
ค่าตอบแทนรวม
25%
ปี 1
25%
ปี 2
25%
ปี 3
25%
ปี 4
ที่ Deloitte การให้หุ้น/ส่วนแบ่งทุน อยู่ภายใต้ตารางการครบกำหนดสิทธิ 4 ปี:
25% ครบกำหนดสิทธิใน 1st-ปี (25.00% รายปี)
25% ครบกำหนดสิทธิใน 2nd-ปี (2.08% รายเดือน)
25% ครบกำหนดสิทธิใน 3rd-ปี (2.08% รายเดือน)
25% ครบกำหนดสิทธิใน 4th-ปี (2.08% รายเดือน)