ค่าตอบแทนรวมเฉลี่ย หัวหน้าเจ้าหน้าที่ in United States ที่ Dell Technologies อยู่ในช่วง $119K ถึง $169K ต่อyear ดูรายละเอียดแยกตามเงินเดือนฐาน หุ้น และโบนัสสำหรับแพ็คเกจค่าตอบแทนรวมของ Dell Technologies อัปเดตล่าสุด: 12/6/2025
ค่าตอบแทนรวมเฉลี่ย
33.3%
ปี 1
33.3%
ปี 2
33.3%
ปี 3
ที่ Dell Technologies RSUs อยู่ภายใต้ตารางการครบกำหนดสิทธิ 3 ปี:
33.3% ครบกำหนดสิทธิใน 1st-ปี (33.30% รายปี)
33.3% ครบกำหนดสิทธิใน 2nd-ปี (33.30% รายปี)
33.3% ครบกำหนดสิทธิใน 3rd-ปี (33.30% รายปี)
