ค่าตอบแทนรวมเฉลี่ย หัวหน้าเจ้าหน้าที่ in United States ที่ Dell Technologies อยู่ในช่วง $119K ถึง $169K ต่อyear ดูรายละเอียดแยกตามเงินเดือนฐาน หุ้น และโบนัสสำหรับแพ็คเกจค่าตอบแทนรวมของ Dell Technologies อัปเดตล่าสุด: 12/6/2025

ค่าตอบแทนรวมเฉลี่ย

$135K - $160K
United States
ช่วงที่พบบ่อย
ช่วงที่เป็นไปได้
$119K$135K$160K$169K
ช่วงที่พบบ่อย
ช่วงที่เป็นไปได้

ตารางการครบกำหนดสิทธิ

33.3%

ปี 1

33.3%

ปี 2

33.3%

ปี 3

ประเภทหุ้น
RSU

ที่ Dell Technologies RSUs อยู่ภายใต้ตารางการครบกำหนดสิทธิ 3 ปี:

  • 33.3% ครบกำหนดสิทธิใน 1st-ปี (33.30% รายปี)

  • 33.3% ครบกำหนดสิทธิใน 2nd-ปี (33.30% รายปี)

  • 33.3% ครบกำหนดสิทธิใน 3rd-ปี (33.30% รายปี)



คำถามที่พบบ่อย

แพ็กเกจเงินเดือนสูงสุดที่รายงานสำหรับ หัวหน้าเจ้าหน้าที่ ที่ Dell Technologies in United States อยู่ที่ค่าตอบแทนรวมต่อปี $168,912 ซึ่งรวมเงินเดือนฐานรวมถึงค่าตอบแทนหุ้นที่อาจมีและโบนัส
ค่าตอบแทนรวมต่อปีค่ามธยฐานที่รายงานที่ Dell Technologies สำหรับตำแหน่ง หัวหน้าเจ้าหน้าที่ in United States คือ $118,973

แหล่งข้อมูลอื่นๆ

