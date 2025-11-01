ค่าตอบแทน ผู้จัดการวิศวกรรมซอฟต์แวร์ in United States ที่ Databricks อยู่ในช่วง $441K ต่อyear สำหรับ M2 ถึง $1.2M ต่อyear สำหรับ M5 แพ็คเกจค่าตอบแทนรายปีค่ามัธยฐาน in United States รวม $1.13M ดูรายละเอียดแยกตามเงินเดือนฐาน หุ้น และโบนัสสำหรับแพ็คเกจค่าตอบแทนรวมของ Databricks อัปเดตล่าสุด: 11/1/2025
ชื่อระดับ
รวม
เงินเดือนพื้นฐาน
หุ้น
โบนัส
M2
$441K
$231K
$170K
$40.5K
M3
$945K
$239K
$671K
$35.4K
M4
$1.15M
$247K
$867K
$37.1K
M5
$1.2M
$301K
$865K
$31K
25%
ปี 1
25%
ปี 2
25%
ปี 3
25%
ปี 4
ที่ Databricks RSUs อยู่ภายใต้ตารางการครบกำหนดสิทธิ 4 ปี:
25% ครบกำหนดสิทธิใน 1st-ปี (25.00% รายปี)
25% ครบกำหนดสิทธิใน 2nd-ปี (2.08% รายเดือน)
25% ครบกำหนดสิทธิใน 3rd-ปี (2.08% รายเดือน)
25% ครบกำหนดสิทธิใน 4th-ปี (2.08% รายเดือน)