Databricks
  • เงินเดือน
  • นักเทคโนโลยีสารสนเทศ (ไอที)

  • เงินเดือนทั้งหมดของ นักเทคโนโลยีสารสนเทศ (ไอที)

Databricks นักเทคโนโลยีสารสนเทศ (ไอที) เงินเดือน

ดูรายละเอียดแยกตามเงินเดือนฐาน หุ้น และโบนัสสำหรับแพ็คเกจค่าตอบแทนรวมของ Databricks อัปเดตล่าสุด: 11/1/2025

ค่าตอบแทนรวมเฉลี่ย

₹1.84M - ₹2.22M
India
ช่วงที่พบบ่อย
ช่วงที่เป็นไปได้
₹1.72M₹1.84M₹2.22M₹2.34M
ช่วงที่พบบ่อย
ช่วงที่เป็นไปได้

ตารางการครบกำหนดสิทธิ

25%

ปี 1

25%

ปี 2

25%

ปี 3

25%

ปี 4

ประเภทหุ้น
RSU

ที่ Databricks RSUs อยู่ภายใต้ตารางการครบกำหนดสิทธิ 4 ปี:

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 1st-ปี (25.00% รายปี)

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 2nd-ปี (2.08% รายเดือน)

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 3rd-ปี (2.08% รายเดือน)

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 4th-ปี (2.08% รายเดือน)



คำถามที่พบบ่อย

แพ็กเกจเงินเดือนสูงสุดที่รายงานสำหรับ นักเทคโนโลยีสารสนเทศ (ไอที) ที่ Databricks อยู่ที่ค่าตอบแทนรวมต่อปี ₹2,344,231 ซึ่งรวมเงินเดือนฐานรวมถึงค่าตอบแทนหุ้นที่อาจมีและโบนัส
ค่าตอบแทนรวมต่อปีค่ามธยฐานที่รายงานที่ Databricks สำหรับตำแหน่ง นักเทคโนโลยีสารสนเทศ (ไอที) คือ ₹1,717,755

แหล่งข้อมูลอื่นๆ