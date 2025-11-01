ไดเรกทอรีบริษัท
Databricks
Databricks บริการลูกค้า เงินเดือน

แพ็คเกจค่าตอบแทน บริการลูกค้า ค่ามัธยฐาน in India ที่ Databricks รวม ₹3.62M ต่อyear ดูรายละเอียดแยกตามเงินเดือนฐาน หุ้น และโบนัสสำหรับแพ็คเกจค่าตอบแทนรวมของ Databricks อัปเดตล่าสุด: 11/1/2025

แพ็กเกจเงินเดือนกลาง
company icon
Databricks
Senior Technical Solutions Engineer
Bengaluru, KA, India
รวมต่อปี
₹3.62M
ระดับ
L5
เงินเดือนฐาน
₹3.62M
Stock (/yr)
₹0
โบนัส
₹0
อายุงานในบริษัท
2 ปี
ประสบการณ์
11 ปี
ระดับอาชีพใน Databricks?
Block logo
+₹5.03M
Robinhood logo
+₹7.72M
Stripe logo
+₹1.73M
Datadog logo
+₹3.04M
Verily logo
+₹1.91M
การส่งข้อมูลเงินเดือนล่าสุด
เพิ่มเพิ่มค่าตอบแทนเพิ่มค่าตอบแทน

บริษัท

สถานที่ | วันที่

ระดับตำแหน่ง

แท็ก

ปีประสบการณ์

รวม / ที่บริษัท

ค่าตอบแทนรวม

เงินเดือนฐาน | หุ้น (ปี) | โบนัส
ไม่พบข้อมูลเงินเดือน
ตารางการครบกำหนดสิทธิ

25%

ปี 1

25%

ปี 2

25%

ปี 3

25%

ปี 4

ประเภทหุ้น
RSU

ที่ Databricks RSUs อยู่ภายใต้ตารางการครบกำหนดสิทธิ 4 ปี:

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 1st-ปี (25.00% รายปี)

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 2nd-ปี (2.08% รายเดือน)

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 3rd-ปี (2.08% รายเดือน)

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 4th-ปี (2.08% รายเดือน)



คำถามที่พบบ่อย

แพ็กเกจเงินเดือนสูงสุดที่รายงานสำหรับ บริการลูกค้า ที่ Databricks in India อยู่ที่ค่าตอบแทนรวมต่อปี ₹3,618,448 ซึ่งรวมเงินเดือนฐานรวมถึงค่าตอบแทนหุ้นที่อาจมีและโบนัส
ค่าตอบแทนรวมต่อปีค่ามธยฐานที่รายงานที่ Databricks สำหรับตำแหน่ง บริการลูกค้า in India คือ ₹3,615,580

