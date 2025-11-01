ไดเรกทอรีบริษัท
Databricks
Databricks ผู้จัดการการดำเนินงานธุรกิจ เงินเดือน

ค่าตอบแทน ผู้จัดการการดำเนินงานธุรกิจ ที่ Databricks รวม $235K ต่อyear สำหรับ L6 ดูรายละเอียดแยกตามเงินเดือนฐาน หุ้น และโบนัสสำหรับแพ็คเกจค่าตอบแทนรวมของ Databricks อัปเดตล่าสุด: 11/1/2025

ค่าตอบแทนรวมเฉลี่ย

$196K - $237K
United States
ช่วงที่พบบ่อย
ช่วงที่เป็นไปได้
$181K$196K$237K$252K
ช่วงที่พบบ่อย
ช่วงที่เป็นไปได้
เฉลี่ย ค่าตอบแทนตาม ระดับ
เพิ่มค่าตอบแทนเปรียบเทียบระดับ
ชื่อระดับ
รวม
เงินเดือนพื้นฐาน
หุ้น
โบนัส
L3
$ --
$ --
$ --
$ --
L4
$ --
$ --
$ --
$ --
L5
$ --
$ --
$ --
$ --
L6
$235K
$149K
$64K
$22.5K
ตารางการครบกำหนดสิทธิ

25%

ปี 1

25%

ปี 2

25%

ปี 3

25%

ปี 4

ประเภทหุ้น
RSU

ที่ Databricks RSUs อยู่ภายใต้ตารางการครบกำหนดสิทธิ 4 ปี:

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 1st-ปี (25.00% รายปี)

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 2nd-ปี (2.08% รายเดือน)

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 3rd-ปี (2.08% รายเดือน)

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 4th-ปี (2.08% รายเดือน)



คำถามที่พบบ่อย

แพ็กเกจเงินเดือนสูงสุดที่รายงานสำหรับ ผู้จัดการการดำเนินงานธุรกิจ ที่ Databricks อยู่ที่ค่าตอบแทนรวมต่อปี $252,300 ซึ่งรวมเงินเดือนฐานรวมถึงค่าตอบแทนหุ้นที่อาจมีและโบนัส
ค่าตอบแทนรวมต่อปีค่ามธยฐานที่รายงานที่ Databricks สำหรับตำแหน่ง ผู้จัดการการดำเนินงานธุรกิจ คือ $180,525

แหล่งข้อมูลอื่นๆ