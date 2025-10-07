ไดเรกทอรีบริษัท
D2L
  เงินเดือน
  วิศวกรซอฟต์แวร์

  วิศวกรซอฟต์แวร์ฟูลสแตก

  Waterloo Region

D2L วิศวกรซอฟต์แวร์ฟูลสแตก เงินเดือน ใน Waterloo Region

ค่าตอบแทน วิศวกรซอฟต์แวร์ฟูลสแตก in Waterloo Region ที่ D2L อยู่ในช่วง CA$94.7K ต่อyear สำหรับ L2 ถึง CA$143K ต่อyear สำหรับ L4 แพ็คเกจค่าตอบแทนรายปีค่ามัธยฐาน in Waterloo Region รวม CA$104K ดูรายละเอียดแยกตามเงินเดือนฐาน หุ้น และโบนัสสำหรับแพ็คเกจค่าตอบแทนรวมของ D2L อัปเดตล่าสุด: 10/7/2025

เฉลี่ย ระดับ
ชื่อระดับ
รวม
เงินเดือนพื้นฐาน
หุ้น ()
โบนัส
L1
Software Developer I(ระดับเริ่มต้น)
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
L2
Software Developer II
CA$94.7K
CA$91.1K
CA$1K
CA$2.6K
L3
Senior Software Developer I
CA$102K
CA$95.2K
CA$3.4K
CA$3K
L4
Senior Software Developer II
CA$143K
CA$125K
CA$7.7K
CA$10.1K
เพิ่มค่าตอบแทน

คำถามที่พบบ่อย

แพ็กเกจเงินเดือนสูงสุดที่รายงานสำหรับ วิศวกรซอฟต์แวร์ฟูลสแตก ที่ D2L in Waterloo Region อยู่ที่ค่าตอบแทนรวมต่อปี CA$143,131 ซึ่งรวมเงินเดือนฐานรวมถึงค่าตอบแทนหุ้นที่อาจมีและโบนัส
ค่าตอบแทนรวมต่อปีค่ามธยฐานที่รายงานที่ D2L สำหรับตำแหน่ง วิศวกรซอฟต์แวร์ฟูลสแตก in Waterloo Region คือ CA$98,199

แหล่งข้อมูลอื่นๆ