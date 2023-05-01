ไดเรกทอรีบริษัท
Cyclica
Cyclica เงินเดือน

เงินเดือนของ Cyclica อยู่ในช่วง $75,282 ต่อปีในค่าตอบแทนรวมสำหรับตำแหน่ง วิศวกรซอฟต์แวร์ ที่ระดับต่ำสุด ถึง $85,315 สำหรับตำแหน่ง Information Technologist (IT) ที่ระดับสูงสุด เลเวลส์ดอตเอฟวายไอ รวบรวมข้อมูลเงินเดือนแบบไม่ระบุตัวตนและได้รับการยืนยันจากพนักงานปัจจุบันและอดีตของ Cyclica. อัปเดตล่าสุด: 10/19/2025

นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล
$80.7K
Information Technologist (IT)
$85.3K
วิศวกรซอฟต์แวร์
$75.3K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

คำถามที่พบบ่อย

ตำแหน่งที่ให้ค่าตอบแทนสูงสุดที่รายงานที่ Cyclica คือ Information Technologist (IT) at the Common Range Average level โดยมีค่าตอบแทนรวมต่อปี $85,315 ซึ่งรวมเงินเดือนฐานรวมถึงค่าตอบแทนหุ้นที่อาจมีและโบนัส
ค่าตอบแทนรวมต่อปีค่ามธยฐานที่รายงานที่ Cyclica คือ $80,675

