CyberArk Cloud Security Architect เงินเดือน ใน Israel

ค่าตอบแทนรวมเฉลี่ย Cloud Security Architect in Israel ที่ CyberArk อยู่ในช่วง ₪246K ถึง ₪359K ต่อyear ดูรายละเอียดแยกตามเงินเดือนฐาน หุ้น และโบนัสสำหรับแพ็คเกจค่าตอบแทนรวมของ CyberArk อัปเดตล่าสุด: 10/7/2025

ตารางการครบกำหนดสิทธิ

25%

ปี 1

25%

ปี 2

25%

ปี 3

25%

ปี 4

ประเภทหุ้น
RSU

ที่ CyberArk RSUs อยู่ภายใต้ตารางการครบกำหนดสิทธิ 4 ปี:

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 1st-ปี (25.00% รายปี)

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 2nd-ปี (25.00% รายปี)

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 3rd-ปี (25.00% รายปี)

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 4th-ปี (25.00% รายปี)



คำถามที่พบบ่อย

แพ็กเกจเงินเดือนสูงสุดที่รายงานสำหรับ Cloud Security Architect ที่ CyberArk in Israel อยู่ที่ค่าตอบแทนรวมต่อปี ₪304,234 ซึ่งรวมเงินเดือนฐานรวมถึงค่าตอบแทนหุ้นที่อาจมีและโบนัส
ค่าตอบแทนรวมต่อปีค่ามธยฐานที่รายงานที่ CyberArk สำหรับตำแหน่ง Cloud Security Architect in Israel คือ ₪161,112

แหล่งข้อมูลอื่นๆ