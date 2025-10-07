ไดเรกทอรีบริษัท
CyberArk
CyberArk วิศวกรซอฟต์แวร์ส่วนหลัง เงินเดือน ใน India

แพ็คเกจค่าตอบแทน วิศวกรซอฟต์แวร์ส่วนหลัง ค่ามัธยฐาน in India ที่ CyberArk รวม ₹2.67M ต่อyear ดูรายละเอียดแยกตามเงินเดือนฐาน หุ้น และโบนัสสำหรับแพ็คเกจค่าตอบแทนรวมของ CyberArk อัปเดตล่าสุด: 10/7/2025

แพ็กเกจเงินเดือนกลาง
company icon
CyberArk
Software Engineer
Hyderabad, TS, India
รวมต่อปี
₹2.67M
ระดับ
Senior Software Engineer
เงินเดือนฐาน
₹2.67M
Stock (/yr)
₹0
โบนัส
₹0
อายุงานในบริษัท
2 ปี
ประสบการณ์
6 ปี
ระดับอาชีพใน CyberArk?

₹13.98M

ได้เงินจริง ไม่ถูกหลอก

การส่งข้อมูลเงินเดือนล่าสุด
บริษัท

สถานที่ | วันที่

ระดับตำแหน่ง

แท็ก

ปีประสบการณ์

รวม / ที่บริษัท

ค่าตอบแทนรวม

เงินเดือนฐาน | หุ้น (ปี) | โบนัส
ไม่พบข้อมูลเงินเดือน
ตารางการครบกำหนดสิทธิ

25%

ปี 1

25%

ปี 2

25%

ปี 3

25%

ปี 4

ประเภทหุ้น
RSU

ที่ CyberArk RSUs อยู่ภายใต้ตารางการครบกำหนดสิทธิ 4 ปี:

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 1st-ปี (25.00% รายปี)

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 2nd-ปี (25.00% รายปี)

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 3rd-ปี (25.00% รายปี)

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 4th-ปี (25.00% รายปี)



คำถามที่พบบ่อย

แพ็กเกจเงินเดือนสูงสุดที่รายงานสำหรับ วิศวกรซอฟต์แวร์ส่วนหลัง ที่ CyberArk in India อยู่ที่ค่าตอบแทนรวมต่อปี ₹6,071,925 ซึ่งรวมเงินเดือนฐานรวมถึงค่าตอบแทนหุ้นที่อาจมีและโบนัส
ค่าตอบแทนรวมต่อปีค่ามธยฐานที่รายงานที่ CyberArk สำหรับตำแหน่ง วิศวกรซอฟต์แวร์ส่วนหลัง in India คือ ₹2,960,608

แหล่งข้อมูลอื่นๆ