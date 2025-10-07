ไดเรกทอรีบริษัท
Cybage Software วิศวกรซอฟต์แวร์ฟูลสแตก เงินเดือน

แพ็คเกจค่าตอบแทน วิศวกรซอฟต์แวร์ฟูลสแตก ค่ามัธยฐาน in India ที่ Cybage Software รวม ₹1.36M ต่อyear ดูรายละเอียดแยกตามเงินเดือนฐาน หุ้น และโบนัสสำหรับแพ็คเกจค่าตอบแทนรวมของ Cybage Software อัปเดตล่าสุด: 10/7/2025

แพ็กเกจเงินเดือนกลาง
company icon
Cybage Software
Software Engineer
Gandhinagar, GJ, India
รวมต่อปี
₹1.36M
ระดับ
L2
เงินเดือนฐาน
₹1.36M
Stock (/yr)
₹0
โบนัส
₹0
อายุงานในบริษัท
8 ปี
ประสบการณ์
8 ปี
ระดับอาชีพใน Cybage Software?

คำถามที่พบบ่อย

แพ็กเกจเงินเดือนสูงสุดที่รายงานสำหรับ วิศวกรซอฟต์แวร์ฟูลสแตก ที่ Cybage Software in India อยู่ที่ค่าตอบแทนรวมต่อปี ₹1,527,335 ซึ่งรวมเงินเดือนฐานรวมถึงค่าตอบแทนหุ้นที่อาจมีและโบนัส
ค่าตอบแทนรวมต่อปีค่ามธยฐานที่รายงานที่ Cybage Software สำหรับตำแหน่ง วิศวกรซอฟต์แวร์ฟูลสแตก in India คือ ₹641,728

