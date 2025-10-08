ค่าตอบแทน วิศวกรแมชชีนเลิร์นนิง in United States ที่ CVS Health อยู่ในช่วง $138K ต่อyear สำหรับ L2 ถึง $192K ต่อyear สำหรับ L3 แพ็คเกจค่าตอบแทนรายปีค่ามัธยฐาน in United States รวม $138K ดูรายละเอียดแยกตามเงินเดือนฐาน หุ้น และโบนัสสำหรับแพ็คเกจค่าตอบแทนรวมของ CVS Health อัปเดตล่าสุด: 10/8/2025
ชื่อระดับ
รวม
เงินเดือนพื้นฐาน
หุ้น ()
โบนัส
L1
$ --
$ --
$ --
$ --
L2
$138K
$125K
$0
$12.5K
L3
$192K
$168K
$0
$24K
L4
$ --
$ --
$ --
$ --
บริษัท
ระดับตำแหน่ง
ปีประสบการณ์
ค่าตอบแทนรวม
