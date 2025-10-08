ค่าตอบแทน วิศวกรซอฟต์แวร์ฟูลสแตก in New York City Area ที่ CVS Health อยู่ในช่วง $122K ต่อyear สำหรับ L1 ถึง $138K ต่อyear สำหรับ L3 แพ็คเกจค่าตอบแทนรายปีค่ามัธยฐาน in New York City Area รวม $140K ดูรายละเอียดแยกตามเงินเดือนฐาน หุ้น และโบนัสสำหรับแพ็คเกจค่าตอบแทนรวมของ CVS Health อัปเดตล่าสุด: 10/8/2025
ชื่อระดับ
รวม
เงินเดือนพื้นฐาน
หุ้น ()
โบนัส
L1
$122K
$118K
$83
$4.3K
L2
$109K
$98.3K
$0
$10.7K
L3
$138K
$100K
$0
$38.3K
L4
$ --
$ --
$ --
$ --
บริษัท
ระดับตำแหน่ง
ปีประสบการณ์
ค่าตอบแทนรวม
