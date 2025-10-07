ไดเรกทอรีบริษัท
Cvent
Cvent วิศวกรซอฟต์แวร์ส่วนหลัง เงินเดือน

ค่าตอบแทน วิศวกรซอฟต์แวร์ส่วนหลัง in United States ที่ Cvent อยู่ในช่วง $108K ต่อyear สำหรับ Software Engineer I ถึง $147K ต่อyear สำหรับ Lead Software Engineer แพ็คเกจค่าตอบแทนรายปีค่ามัธยฐาน in United States รวม $111K ดูรายละเอียดแยกตามเงินเดือนฐาน หุ้น และโบนัสสำหรับแพ็คเกจค่าตอบแทนรวมของ Cvent อัปเดตล่าสุด: 10/7/2025

เฉลี่ย ระดับ
ชื่อระดับ
รวม
เงินเดือนพื้นฐาน
หุ้น ()
โบนัส
Software Engineer I
(ระดับเริ่มต้น)
$108K
$103K
$0
$4.3K
Software Engineer II
$121K
$113K
$0
$8K
Senior Software Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
Lead Software Engineer
$147K
$131K
$2K
$14K
$160K

การส่งข้อมูลเงินเดือนล่าสุด
บริษัท

สถานที่ | วันที่

ระดับตำแหน่ง

แท็ก

ปีประสบการณ์

รวม / ที่บริษัท

ค่าตอบแทนรวม

เงินเดือนฐาน | หุ้น (ปี) | โบนัส
ไม่พบข้อมูลเงินเดือน
ส่งข้อมูล
ระดับอาชีพใน Cvent?

คำถามที่พบบ่อย

แพ็กเกจเงินเดือนสูงสุดที่รายงานสำหรับ วิศวกรซอฟต์แวร์ส่วนหลัง ที่ Cvent in United States อยู่ที่ค่าตอบแทนรวมต่อปี $147,000 ซึ่งรวมเงินเดือนฐานรวมถึงค่าตอบแทนหุ้นที่อาจมีและโบนัส
ค่าตอบแทนรวมต่อปีค่ามธยฐานที่รายงานที่ Cvent สำหรับตำแหน่ง วิศวกรซอฟต์แวร์ส่วนหลัง in United States คือ $111,000

