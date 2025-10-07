ไดเรกทอรีบริษัท
Cubic Telecom
Cubic Telecom วิศวกรซอฟต์แวร์ฟูลสแตก เงินเดือน

แพ็คเกจค่าตอบแทน วิศวกรซอฟต์แวร์ฟูลสแตก ค่ามัธยฐาน in Ireland ที่ Cubic Telecom รวม €57K ต่อyear ดูรายละเอียดแยกตามเงินเดือนฐาน หุ้น และโบนัสสำหรับแพ็คเกจค่าตอบแทนรวมของ Cubic Telecom อัปเดตล่าสุด: 10/7/2025

Cubic Telecom
Software Engineer
Dublin, DN, Ireland
€57K
L1
€57K
€0
€0
1 ปี
5 ปี
แพ็กเกจเงินเดือนสูงสุดที่รายงานสำหรับ วิศวกรซอฟต์แวร์ฟูลสแตก ที่ Cubic Telecom in Ireland อยู่ที่ค่าตอบแทนรวมต่อปี €88,863 ซึ่งรวมเงินเดือนฐานรวมถึงค่าตอบแทนหุ้นที่อาจมีและโบนัส
ค่าตอบแทนรวมต่อปีค่ามธยฐานที่รายงานที่ Cubic Telecom สำหรับตำแหน่ง วิศวกรซอฟต์แวร์ฟูลสแตก in Ireland คือ €56,972

