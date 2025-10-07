ไดเรกทอรีบริษัท
Cruise
  • สถาปนิกโซลูชั่น

  • Cloud Security Architect

Cruise Cloud Security Architect เงินเดือน

ค่าตอบแทนรวมเฉลี่ย Cloud Security Architect in United States ที่ Cruise อยู่ในช่วง $40.5K ถึง $57.5K ต่อyear ดูรายละเอียดแยกตามเงินเดือนฐาน หุ้น และโบนัสสำหรับแพ็คเกจค่าตอบแทนรวมของ Cruise อัปเดตล่าสุด: 10/7/2025

ตารางการครบกำหนดสิทธิ

25%

ปี 1

25%

ปี 2

25%

ปี 3

25%

ปี 4

ประเภทหุ้น
RSU

ที่ Cruise RSUs อยู่ภายใต้ตารางการครบกำหนดสิทธิ 4 ปี:

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 1st-ปี (25.00% รายปี)

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 2nd-ปี (6.25% รายไตรมาส)

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 3rd-ปี (6.25% รายไตรมาส)

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 4th-ปี (6.25% รายไตรมาส)

Cruise has a program called Recurring Liquidity Opportunity (RLO) to give employees liquidity on their private stock which is bought back by General Motors and other partners.



คำถามที่พบบ่อย

แพ็กเกจเงินเดือนสูงสุดที่รายงานสำหรับ Cloud Security Architect ที่ Cruise in United States อยู่ที่ค่าตอบแทนรวมต่อปี $596,000 ซึ่งรวมเงินเดือนฐานรวมถึงค่าตอบแทนหุ้นที่อาจมีและโบนัส
ค่าตอบแทนรวมต่อปีค่ามธยฐานที่รายงานที่ Cruise สำหรับตำแหน่ง Cloud Security Architect in United States คือ $389,500

