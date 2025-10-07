ไดเรกทอรีบริษัท
Cruise
  วิศวกรซอฟต์แวร์
  วิศวกรซอฟต์แวร์ฟูลสแตก

  • วิศวกรซอฟต์แวร์ฟูลสแตก

  United States

Cruise วิศวกรซอฟต์แวร์ฟูลสแตก เงินเดือน ใน United States

ค่าตอบแทน วิศวกรซอฟต์แวร์ฟูลสแตก in United States ที่ Cruise อยู่ในช่วง $223K ต่อyear สำหรับ L3 ถึง $684K ต่อyear สำหรับ L7 แพ็คเกจค่าตอบแทนรายปีค่ามัธยฐาน in United States รวม $359K ดูรายละเอียดแยกตามเงินเดือนฐาน หุ้น และโบนัสสำหรับแพ็คเกจค่าตอบแทนรวมของ Cruise อัปเดตล่าสุด: 10/7/2025

เฉลี่ย ระดับ
ชื่อระดับ
รวม
เงินเดือนพื้นฐาน
หุ้น ()
โบนัส
L3
Software Engineer(ระดับเริ่มต้น)
$223K
$149K
$51.1K
$22.4K
L4
Senior Software Engineer I
$324K
$188K
$80.5K
$54.7K
L5
Senior Software Engineer II
$467K
$214K
$206K
$46.5K
L6
Staff Software Engineer
$546K
$252K
$235K
$58.4K
$160K

ตารางการครบกำหนดสิทธิ

25%

ปี 1

25%

ปี 2

25%

ปี 3

25%

ปี 4

ประเภทหุ้น
RSU

ที่ Cruise RSUs อยู่ภายใต้ตารางการครบกำหนดสิทธิ 4 ปี:

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 1st-ปี (25.00% รายปี)

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 2nd-ปี (6.25% รายไตรมาส)

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 3rd-ปี (6.25% รายไตรมาส)

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 4th-ปี (6.25% รายไตรมาส)

Cruise has a program called Recurring Liquidity Opportunity (RLO) to give employees liquidity on their private stock which is bought back by General Motors and other partners.



คำถามที่พบบ่อย

แพ็กเกจเงินเดือนสูงสุดที่รายงานสำหรับ วิศวกรซอฟต์แวร์ฟูลสแตก ที่ Cruise in United States อยู่ที่ค่าตอบแทนรวมต่อปี $684,000 ซึ่งรวมเงินเดือนฐานรวมถึงค่าตอบแทนหุ้นที่อาจมีและโบนัส
ค่าตอบแทนรวมต่อปีค่ามธยฐานที่รายงานที่ Cruise สำหรับตำแหน่ง วิศวกรซอฟต์แวร์ฟูลสแตก in United States คือ $353,000

