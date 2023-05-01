ไดเรกทอรีบริษัท
Crossover Health
Crossover Health เงินเดือน

ช่วงเงินเดือน Crossover Health ตั้งแต่ $39,322 ในค่าตอบแทนรวมรายปีสำหรับ บริการลูกค้า ที่ต่ำสุดถึง $154,350 สำหรับ นักออกแบบผลิตภัณฑ์ ที่สูงสุด Levels.fyi รวบรวมเงินเดือนที่ไม่ระบุชื่อและได้รับการยืนยันจากพนักงานปัจจุบันและอดีตของ Crossover Health. อัปเดตล่าสุด: 8/21/2025

$160K

วิศวกรซอฟต์แวร์
Median $145K
บริการลูกค้า
$39.3K
การตลาด
$110K

นักออกแบบผลิตภัณฑ์
$154K
คำถามที่พบบ่อย

ตำแหน่งที่จ่ายสูงสุดที่รายงานที่ Crossover Health คือ นักออกแบบผลิตภัณฑ์ at the Common Range Average level โดยมีค่าตอบแทนรวมรายปีที่ $154,350 ซึ่งรวมถึงเงินเดือนพื้นฐาน รวมถึงค่าตอบแทนหุ้นและโบนัสที่เป็นไปได้
ค่าตอบแทนรวมรายปีเฉลี่ยที่รายงานที่ Crossover Health คือ $127,723

