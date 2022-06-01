ไดเรกทอรีบริษัท
Critical Mass
ทำงานที่นี่? ยืนยันความเป็นเจ้าของบริษัทของคุณ

Critical Mass เงินเดือน

เงินเดือนของ Critical Mass อยู่ในช่วง $20,895 ต่อปีในค่าตอบแทนรวมสำหรับตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล ที่ระดับต่ำสุด ถึง $167,160 สำหรับตำแหน่ง นักสรรหา ที่ระดับสูงสุด เลเวลส์ดอตเอฟวายไอ รวบรวมข้อมูลเงินเดือนแบบไม่ระบุตัวตนและได้รับการยืนยันจากพนักงานปัจจุบันและอดีตของ Critical Mass. อัปเดตล่าสุด: 9/3/2025

$160K

ได้เงินจริง ไม่ถูกหลอก

เราได้เจรจาต่อรองข้อเสนองานหลายพันตำแหน่งและมักจะเพิ่มเงินเดือนได้ $30,000+ (บางครั้งถึง $300,000+) รับบริการเจรจาต่อรองเงินเดือน หรือ รีวิวเรซูเม่ โดยผู้เชี่ยวชาญตัวจริง - นักสรรหาที่ทำงานนี้ทุกวัน

วิศวกรซอฟต์แวร์
Median $50.8K
การตลาด
Median $68K
นักออกแบบผลิตภัณฑ์
Median $69.4K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

56 23
56 23
นักวิเคราะห์ธุรกิจ
$44.1K
ผู้จัดการวิทยาศาสตร์ข้อมูล
$162K
นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล
$20.9K
นักสรรหา
$167K
ผู้จัดการวิศวกรรมซอฟต์แวร์
$87.4K
ไม่พบตำแหน่งงานของคุณ?

ค้นหาเงินเดือนทั้งหมดในหน้า ค่าตอบแทน หรือ เพิ่มเงินเดือนของคุณ เพื่อช่วยปลดล็อกหน้านี้


คำถามที่พบบ่อย

ตำแหน่งที่ให้ค่าตอบแทนสูงสุดที่รายงานที่ Critical Mass คือ นักสรรหา at the Common Range Average level โดยมีค่าตอบแทนรวมต่อปี $167,160 ซึ่งรวมเงินเดือนฐานรวมถึงค่าตอบแทนหุ้นที่อาจมีและโบนัส
ค่าตอบแทนรวมต่อปีค่ามธยฐานที่รายงานที่ Critical Mass คือ $68,717

งานแนะนำ

    ไม่พบงานแนะนำสำหรับ Critical Mass

บริษัทที่เกี่ยวข้อง

  • Indellient
  • KPMG
  • Hawke Media
  • Revenue Analytics
  • Benevity
  • ดูบริษัททั้งหมด ➜

แหล่งข้อมูลอื่นๆ