ไดเรกทอรีบริษัท
Criteo
Criteo เงินเดือน

เงินเดือนของ Criteo อยู่ในช่วง $44,704 ต่อปีในค่าตอบแทนรวมสำหรับตำแหน่ง ผู้จัดการโครงการ ที่ระดับต่ำสุด ถึง $686,000 สำหรับตำแหน่ง การพัฒนาธุรกิจ ที่ระดับสูงสุด เลเวลส์ดอตเอฟวายไอ รวบรวมข้อมูลเงินเดือนแบบไม่ระบุตัวตนและได้รับการยืนยันจากพนักงานปัจจุบันและอดีตของ Criteo. อัปเดตล่าสุด: 9/3/2025

$160K

วิศวกรซอฟต์แวร์
L2 $65.7K
L3 $83.1K
L4 $109K
L5 $157K

วิศวกรแมชชีนเลิร์นนิง

วิศวกรซอฟต์แวร์ส่วนหลัง

วิศวกรซอฟต์แวร์ฟูลสแตก

วิศวกรความน่าเชื่อถือของระบบ

นักวิทยาศาสตร์วิจัย

นักวิจัยเอไอ

นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล
L2 $71.2K
L3 $73.2K
ผู้จัดการผลิตภัณฑ์
Median $92.8K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

56 23
ฝ่ายขาย
Median $139K
การพัฒนาธุรกิจ
$686K
บริการลูกค้า
$57.6K
ความสำเร็จของลูกค้า
$76.4K
นักวิเคราะห์ข้อมูล
$56.2K
ทรัพยากรบุคคล
$203K
นักเทคโนโลยีสารสนเทศ (ไอที)
$96.2K
ที่ปรึกษาด้านการจัดการ
$92.5K
การตลาด
$182K
ผู้จัดการโปรแกรม
$170K
ผู้จัดการโครงการ
$44.7K
ผู้จัดการวิศวกรรมซอฟต์แวร์
$159K
สถาปนิกโซลูชั่น
$110K
Technical Account Manager
$76.6K
ผู้จัดการโปรแกรมเทคนิค
$116K
คำถามที่พบบ่อย

ตำแหน่งที่ให้ค่าตอบแทนสูงสุดที่รายงานที่ Criteo คือ การพัฒนาธุรกิจ at the Common Range Average level โดยมีค่าตอบแทนรวมต่อปี $686,000 ซึ่งรวมเงินเดือนฐานรวมถึงค่าตอบแทนหุ้นที่อาจมีและโบนัส
ค่าตอบแทนรวมต่อปีค่ามธยฐานที่รายงานที่ Criteo คือ $94,505

