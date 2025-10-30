ไดเรกทอรีบริษัท
CRISIL
CRISIL วิศวกรซอฟต์แวร์ เงินเดือน

แพ็คเกจค่าตอบแทน วิศวกรซอฟต์แวร์ ค่ามัธยฐาน in India ที่ CRISIL รวม £11K ต่อyear ดูรายละเอียดแยกตามเงินเดือนฐาน หุ้น และโบนัสสำหรับแพ็คเกจค่าตอบแทนรวมของ CRISIL อัปเดตล่าสุด: 10/30/2025

แพ็กเกจเงินเดือนกลาง
company icon
CRISIL
Software Engineer
Mumbai, MH, India
รวมต่อปี
£11K
ระดับ
-
เงินเดือนฐาน
£11K
Stock (/yr)
£0
โบนัส
£0
อายุงานในบริษัท
2 ปี
ประสบการณ์
2 ปี
การส่งข้อมูลเงินเดือนล่าสุด
บริษัท

สถานที่ | วันที่

ระดับตำแหน่ง

แท็ก

ปีประสบการณ์

รวม / ที่บริษัท

ค่าตอบแทนรวม

เงินเดือนฐาน | หุ้น (ปี) | โบนัส
คำถามที่พบบ่อย

แพ็กเกจเงินเดือนสูงสุดที่รายงานสำหรับ วิศวกรซอฟต์แวร์ ที่ CRISIL in India อยู่ที่ค่าตอบแทนรวมต่อปี £23,151 ซึ่งรวมเงินเดือนฐานรวมถึงค่าตอบแทนหุ้นที่อาจมีและโบนัส
ค่าตอบแทนรวมต่อปีค่ามธยฐานที่รายงานที่ CRISIL สำหรับตำแหน่ง วิศวกรซอฟต์แวร์ in India คือ £11,039

