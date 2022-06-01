ไดเรกทอรีบริษัท
Cricut
Cricut เงินเดือน

เงินเดือนของ Cricut อยู่ในช่วง $109,450 ต่อปีในค่าตอบแทนรวมสำหรับตำแหน่ง นักวิเคราะห์ข้อมูล ที่ระดับต่ำสุด ถึง $266,325 สำหรับตำแหน่ง ผู้จัดการวิทยาศาสตร์ข้อมูล ที่ระดับสูงสุด เลเวลส์ดอตเอฟวายไอ รวบรวมข้อมูลเงินเดือนแบบไม่ระบุตัวตนและได้รับการยืนยันจากพนักงานปัจจุบันและอดีตของ Cricut. อัปเดตล่าสุด: 9/3/2025

$160K

วิศวกรซอฟต์แวร์
Median $150K
นักวิเคราะห์ข้อมูล
$109K
ผู้จัดการวิทยาศาสตร์ข้อมูล
$266K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

55 23
55 23
นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล
$118K
การตลาด
$115K
นักออกแบบผลิตภัณฑ์
$141K
ผู้จัดการผลิตภัณฑ์
$190K
คำถามที่พบบ่อย

ตำแหน่งที่ให้ค่าตอบแทนสูงสุดที่รายงานที่ Cricut คือ ผู้จัดการวิทยาศาสตร์ข้อมูล at the Common Range Average level โดยมีค่าตอบแทนรวมต่อปี $266,325 ซึ่งรวมเงินเดือนฐานรวมถึงค่าตอบแทนหุ้นที่อาจมีและโบนัส
ค่าตอบแทนรวมต่อปีค่ามธยฐานที่รายงานที่ Cricut คือ $141,290

