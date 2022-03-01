ไดเรกทอรีบริษัท
Crexi
Crexi เงินเดือน

เงินเดือนของ Crexi อยู่ในช่วง $100,500 ต่อปีในค่าตอบแทนรวมสำหรับตำแหน่ง ฝ่ายขาย ที่ระดับต่ำสุด ถึง $1,283,908 สำหรับตำแหน่ง ผู้จัดการผลิตภัณฑ์ ที่ระดับสูงสุด เลเวลส์ดอตเอฟวายไอ รวบรวมข้อมูลเงินเดือนแบบไม่ระบุตัวตนและได้รับการยืนยันจากพนักงานปัจจุบันและอดีตของ Crexi. อัปเดตล่าสุด: 9/3/2025

$160K

นักวิเคราะห์ข้อมูล
$118K
นักออกแบบผลิตภัณฑ์
$167K
ผู้จัดการผลิตภัณฑ์
$1.28M

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

55 23
55 23
ฝ่ายขาย
$101K
ผู้จัดการวิศวกรรมซอฟต์แวร์
$221K
คำถามที่พบบ่อย

ตำแหน่งที่ให้ค่าตอบแทนสูงสุดที่รายงานที่ Crexi คือ ผู้จัดการผลิตภัณฑ์ at the Common Range Average level โดยมีค่าตอบแทนรวมต่อปี $1,283,908 ซึ่งรวมเงินเดือนฐานรวมถึงค่าตอบแทนหุ้นที่อาจมีและโบนัส
ค่าตอบแทนรวมต่อปีค่ามธยฐานที่รายงานที่ Crexi คือ $167,160

