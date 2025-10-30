ไดเรกทอรีบริษัท
Cresta
ทำงานที่นี่? ยืนยันความเป็นเจ้าของบริษัทของคุณ
แพ็คเกจค่าตอบแทน นักสรรหาบุคลากร ค่ามัธยฐาน in Canada ที่ Cresta รวม CA$396K ต่อyear ดูรายละเอียดแยกตามเงินเดือนฐาน หุ้น และโบนัสสำหรับแพ็คเกจค่าตอบแทนรวมของ Cresta อัปเดตล่าสุด: 10/30/2025

แพ็กเกจเงินเดือนกลาง
company icon
Recruiter
Toronto, ON, Canada
รวมต่อปี
CA$396K
ระดับ
L3
เงินเดือนฐาน
CA$146K
Stock (/yr)
CA$250K
โบนัส
CA$0
อายุงานในบริษัท
1 ปี
ประสบการณ์
10 ปี
ระดับอาชีพใน Cresta?
Block logo
+CA$80.4K
Robinhood logo
+CA$123K
Stripe logo
+CA$27.7K
Datadog logo
+CA$48.5K
Verily logo
+CA$30.5K
ตารางการครบกำหนดสิทธิ

25%

ปี 1

25%

ปี 2

25%

ปี 3

25%

ปี 4

ที่ Cresta การให้หุ้น/ส่วนแบ่งทุน อยู่ภายใต้ตารางการครบกำหนดสิทธิ 4 ปี:

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 1st-ปี (25.00% รายปี)

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 2nd-ปี (2.08% รายเดือน)

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 3rd-ปี (2.08% รายเดือน)

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 4th-ปี (2.08% รายเดือน)



คำถามที่พบบ่อย

แพ็กเกจเงินเดือนสูงสุดที่รายงานสำหรับ นักสรรหาบุคลากร ที่ Cresta in Canada อยู่ที่ค่าตอบแทนรวมต่อปี CA$406,298 ซึ่งรวมเงินเดือนฐานรวมถึงค่าตอบแทนหุ้นที่อาจมีและโบนัส
ค่าตอบแทนรวมต่อปีค่ามธยฐานที่รายงานที่ Cresta สำหรับตำแหน่ง นักสรรหาบุคลากร in Canada คือ CA$395,824

