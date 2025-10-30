ไดเรกทอรีบริษัท
Creditas
ทำงานที่นี่? ยืนยันความเป็นเจ้าของบริษัทของคุณ
  • เงินเดือน
  • วิศวกรซอฟต์แวร์

  • เงินเดือนทั้งหมดของ วิศวกรซอฟต์แวร์

Creditas วิศวกรซอฟต์แวร์ เงินเดือน

แพ็คเกจค่าตอบแทน วิศวกรซอฟต์แวร์ ค่ามัธยฐาน in Brazil ที่ Creditas รวม R$262K ต่อyear ดูรายละเอียดแยกตามเงินเดือนฐาน หุ้น และโบนัสสำหรับแพ็คเกจค่าตอบแทนรวมของ Creditas อัปเดตล่าสุด: 10/30/2025

แพ็กเกจเงินเดือนกลาง
company icon
Creditas
Software Engineer
Sao Paulo, SP, Brazil
รวมต่อปี
R$262K
ระดับ
hidden
เงินเดือนฐาน
R$262K
Stock (/yr)
R$0
โบนัส
R$0
อายุงานในบริษัท
0-1 ปี
ประสบการณ์
11+ ปี
ระดับอาชีพใน Creditas?
Block logo
+R$320K
Robinhood logo
+R$492K
Stripe logo
+R$111K
Datadog logo
+R$193K
Verily logo
+R$122K
การส่งข้อมูลเงินเดือนล่าสุด
บริษัท

สถานที่ | วันที่

ระดับตำแหน่ง

แท็ก

ปีประสบการณ์

รวม / ที่บริษัท

ค่าตอบแทนรวม

เงินเดือนฐาน | หุ้น (ปี) | โบนัส
ไม่พบข้อมูลเงินเดือน
เงินเดือนฝึกงาน

ตำแหน่งที่รวมอยู่ในข้อมูล

ส่งตำแหน่งใหม่

วิศวกรซอฟต์แวร์ส่วนหลัง

คำถามที่พบบ่อย

แพ็กเกจเงินเดือนสูงสุดที่รายงานสำหรับ วิศวกรซอฟต์แวร์ ที่ Creditas in Brazil อยู่ที่ค่าตอบแทนรวมต่อปี R$318,419 ซึ่งรวมเงินเดือนฐานรวมถึงค่าตอบแทนหุ้นที่อาจมีและโบนัส
ค่าตอบแทนรวมต่อปีค่ามธยฐานที่รายงานที่ Creditas สำหรับตำแหน่ง วิศวกรซอฟต์แวร์ in Brazil คือ R$239,991

แหล่งข้อมูลอื่นๆ